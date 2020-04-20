Кутроне — о заболевании коронавирусом: вздохнул с облегчением, когда узнал, что результат отрицательный

Нападающий "Фиорентины" Патрик Кутроне поделился историей своего заболевания коронавирусом.

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— В начале марта у меня поднялась температура, болело горло. Тогда я сдал тест и узнал, что у меня коронавирус. Сначала я испугался. Это подлый вирус, которого никто не знает, поэтому я переживал за себя, за моих близких и одноклубников.



Через несколько дней ситуация понемногу начала улучшаться, в конце концов врачи сказали, что результат отрицательный. Я вздохнул с облегчением, потому что избавился от этого кошмара, — цитирует итальянца The Sun.



22-летний Кутроне выступает за "Фиорентину" на правах аренды из "Вулверхэмптона". "Фиалки" будут обязаны выкупить футболиста летом 2021 года за 15 млн евро. Ранее Кутроне выступал в Италии за "Милан".



Напомним, из-за коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского. В Италии 178 000 случаев заражения коронавирусом. 47 000 человек выздоровело, 23 600 - умерло.