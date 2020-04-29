Итальянский форвард "Брешии" Марио Балотелли рассказал, что в 2013 году мог перейти из "Манчестер Сити" в "Ювентус".
"В "Милане" меня хотел видеть сам Галлиани. Я уже собирался перейти в "Ювентус", и был не против этого, но когда услышал про интерес "Милана", передумал. Я фанат "Милана" и следовал своему сердцу.
"Милан" тогда был на 7 или 8 месте в таблице и было бы логичнее перейти в "Юве". Но "Милан" в моем сердце", - цитирует Балотелли Football Italia.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 19 матчей и 5 голов за "Брешию".
Балотелли: собирался перейти в "Ювентус", но когда услышал о "Милане", передумал
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