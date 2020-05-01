Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

Итальянская лига провела голосование среди команд относительно дальнейшей судьбы сезона 2019/20.

Фото: Террикон

По информации Football Italia, все 20 клубов единогласно поддержали решение продолжить розыгрыш текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" и "Брешиа" против возобновления чемпионата.



Серия А также как и все европейские лиги (кроме белорусского) была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Лидером текущего розыгрыша является "Ювентус" (63 очка), следом за ним в тройке "Лацио" (62) и "Интер" (54). В зоне вылета "Лечче" (25), СПАЛ (18) и "Брешиа" (16).