Чемпионат Италии может быть доигран в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, что имеется вариант доигровки матчей Серии А в формате плей-офф.

Фото: LiveSport

- Идея не была отброшена окончательно. Есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня и будет доигрываться в плотном графике. Однако мы должны быть готовы ко всему, поэтому рассматриваем различные варианты, в том числе плей-офф, - приводит слова президента футбольной федерации Италии Rai.



Ранее сообщалось, что клубы Серии А проголосовали за возвращение сезона 13 июня. С 18 мая им разрешили командные тренировки. В вопросе возобновления сезона руководство лиги ждёт ответа от правительства.



Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Клубам осталось доиграть 12 матчей, а лидером после 26 туров с 63 очками является "Ювентус".