"Удинезе" объявил, что никто из игроков и сотрудников клуба не заражен коронавирусом

Udinese Calcio comunica che, all'esito dello screening effettuato mercoled?, i test molecolari e sierologici di tutti i giocatori e i membri dello staff hanno dato esito negativo pic.twitter.com/7PLAuSsHWP — Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 16, 2020

Футболисты "Удинезе" сдали тесты на коронавирусную инфекцию."По результатам анализов, проведенных в среду, тесты всех игроков и сотрудников дали отрицательный результат", - говорится в твиттере итальянского клуба.Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В понедельник клубы смогут вернуться к групповым занятиеям. Скорее всего, сезон будет возобновлен в июне.