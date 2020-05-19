Игроки "Лацио" отказались пойти на понижение зарплаты

Футболисты итальянского "Лацио" не намерены идти на уступки в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.



По информации источника, президент клуба Клаудио Лотито попросил игроков пойти на снижение зарплаты за март и апрель, но футболисты отреагировали на предложение негативно.



После 26-ти сыгранных матчей "Лацио" идёт на второй строчке Серии А.



На данный момент руководство итальянского футбола не приняло решение о возобновлении чемпионата.

