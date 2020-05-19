Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.
По информации источника, президент клуба Клаудио Лотито попросил игроков пойти на снижение зарплаты за март и апрель, но футболисты отреагировали на предложение негативно.
После 26-ти сыгранных матчей "Лацио" идёт на второй строчке Серии А.
На данный момент руководство итальянского футбола не приняло решение о возобновлении чемпионата.
Игроки "Лацио" отказались пойти на понижение зарплаты
Футболисты итальянского "Лацио" не намерены идти на уступки в условиях пандемии коронавируса.
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