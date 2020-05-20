Новый сезон Серии А начнется 1 сентября. Серия D досрочно завершена

Совет федерации футбола Италии постановил, что сезоны в Серии А, В и С должны завершиться до 20 августа.

При этом серия D была завершена досрочно.



Новый сезон планируется начать 1 сентября.



Также принято решение, что в случае, если соревнования будут повторно приостановлены из-за коронавируса, то чемпионаты будут доиграны в формате плей-офф. Так будут определяться клубы, которые поднимутся в классе и которые вылетят в низшие дивизионы.



Напомним, практически все футбольные лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Германии стал первой европейской лигой, которая возобновилась после долгой паузы.



В Италии на сегодняшний день известно о 227 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции.