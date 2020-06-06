Де Лигт: самый сильный партнер по команде? Я даже не буду называть Роналду

Защитник туринского "Ювентус" Маттейс Де Лигт поделился мнением о партнерах по команде.

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"У всех игроков высокий уровень. Я даже не буду называть Роналду. Все знают, на что он способен. Большое впечатление на меня произвели Бентанкур и Пауло Дибала. У них отличная техника. Мне кажется, что Родриго недооценивают, у него большое будущее", - цитирует голландского футболиста Tuttosport



Де Лигт выступает за "Ювентус" с лета 2019 года, перейдя из "Аякса" за 75 миллионов евро. Соглашение игрока с туринцами рассчитано до 2024 года.



В текущем сезоне на счету защитника 27 матчей за "Ювентус" и два забитых мяча.



"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав в 26 турах 63 очка.