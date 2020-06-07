Пьянич отказал "Челси" ради перехода в "Барселону"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассчитывает перейти в "Барселону", другие клубы он не рассматривает.

Фото: globallookpress.com

Как сообщает Tuttosport, хавбек отказал "Челси" ради перехода в каталонский клуб. В начале мая в СМИ появилась информация, что босниец и "сине-гранатовые" договорились об условиях контракта, который будет подписан на пять лет. Испанскому клубу осталось договориться с "Ювентусом". Transfermarkt оценивает хавбека в 52 миллиона евро.



В нынешнем сезоне Миралем Пьянич провёл 32 матча во всех турнирах за "Ювентус", забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.