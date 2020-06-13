Конте - о проигрыше в полуфинале Кубка: я не могу в чем-то упрекнуть своих игроков

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился эмоциями после вылета из Кубка Италии.

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Напомним, в полуфинале с "Наполи" миланская команда сыграла вничью, что не позволило ей пройти в финал по сумме двух встреч. Ответная игра завершилась со счетом 1:1, в первом матче сильнее были неаполитанцы - 1:0.



- "Интер" заслужил выхода в финал. Я не могу в чём-то упрекнуть своих игроков. Было много шансов, но Оспина совершил несколько хороших спасений и решил исход матча. Пропущенный гол разочаровал, мы допустили глупую ошибку. Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал, - цитирует тренера Football Italia.



Счет в игре на 3-й минуте открыл полузащитник гостей Кристиан Эриксен, забивший прямым ударом с углового. В конце первого тайма "Наполи" сравнял счет, отличился форвард Дрис Мертенс.



В финале "Наполи" сыграет с "Ювентусом". Встреча пройдет в Риме 17 июня.