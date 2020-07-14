Роналду осталось забить один гол для исторического рекорда

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду скоро станет первым игроком в истории, кому удалось забить 50 и более голов в чемпионатах Италии, Испании и Англии.

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На данный момент у португальца 49 голов в Серии А.



Как сообщает Football Italia, первым футболистом, кому удалось забить 50 и более голов в трех из пяти топовых европейских чемпионатов, стал Эдин Джеко. Однако форвард "Ромы" не играл в Испании, а выступал в немецкой Бундеслиге.



Роналду до "Ювентуса" выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Он является обладателем пяти "Золотых мячей".