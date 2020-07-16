Пирло станет главным тренером молодёжки "Ювентуса"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло возглавит молодежную команду туринского клуба.
Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, Пирло возглавит команду U23. Стороны уже согласовали условия контракта.

Помогать 41-летнему Пирло будет Роберто Баронио. Ранее он тренировал молодёжную команду "Наполи" и юношескую сборную Италии.

Пирло завершил карьеру в 2017 году. Последним клубом итальянца был "Нью-Йорк Сити".


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Теги: Пирло Ювентус
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