Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, Пирло возглавит команду U23. Стороны уже согласовали условия контракта.
Помогать 41-летнему Пирло будет Роберто Баронио. Ранее он тренировал молодёжную команду "Наполи" и юношескую сборную Италии.
Пирло завершил карьеру в 2017 году. Последним клубом итальянца был "Нью-Йорк Сити".
Пирло станет главным тренером молодёжки "Ювентуса"
Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло возглавит молодежную команду туринского клуба.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!