Возвращение болельщиков на стадионы в Италии произойдёт не раньше сентября

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора уверен в скором возвращении фанатов на трибуны.



"Наша осторожность позволила нам возобновить чемпионат. Мы готовимся к созданию всех условий для открытия стадионов в сентябре. Будут условия, позволяющие ограниченному количеству болельщиков приходить на стадионы" , - цитирует Спадафору Football Italia.



Напомним, что итальянская Серия А одной из первых среди европейских чемпионатов решила проводить матчи без зрителей, а по мере усугубления эпидемиологической обстановки в стране и вовсе приостановила проведение матчей.



Возвращение же футбола в Италии состоялось 12 июня, когда свой ответный матч полуфинала Кубка Италии провели "Ювентус" и "Милан. Этот и все последующие матчи сезона проводятся при пустых трибунах.