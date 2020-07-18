"Кальяри" и "Сассуоло" обменялись голами

В матче 34-го тура итальянской Серии А "Кальяри" и "Сассуоло" сыграли вничью.



Чемпионат Италии



34 тур



"Кальяри - "Сассуоло" 1:1



Голы: Капуто, 12, Педро, 63



Кальяри: Краньо, Карбони, Пизакане, Чеппители, Матьелло, Перейро (Симеоне, 46), Рог (Клаван, 90), Бирса (Ладинетти, 46), Нандес, Фараго, Педро



Сассуоло: Педжоло, Феррари, Марлон, Мюльдюр (Маньяни, 71), Рожерио (Кирьякопулос, 90), Гараслин (Гьон, 71), Траоре (Распадори, 71), Локателли, Джуричич (Манцари, 90), Бога, Капуто



Предупреждения: Карбони, 22, Фараго, 30, Карбони, 48, Марлон, 72, Рог, 83, Феррари, 86



Удаления: Карбони, 48