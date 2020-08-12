Матюиди покинул "Ювентус"

Туринский "Ювентус" объявил об уходе из клуба французского полузащитника Блеза Матюиди.

Фото: ФК "Ювентус"

Пресс-служба "Ювентуса" пожелала футболисту удачи в его будущей карьере и поблагодарила за время, проведённое в клубе.



Напомним, что Матюиди перешёл в "Ювентус" из "ПСЖ" в 2017 году за 20 млн.евро. В прошедшем сезоне 33-летний футболист сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.



Ранее сообщалось, что французом интересуется клуб Девида Бекхэма "Интер Майами".