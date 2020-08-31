— Нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Не более чем слухи, — рассказал полузащитник в интервью ua.tribuna.com
Напомним, вчера стало известно о переходе в "Аталанту" полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
В прошлом сезоне 27-летний Малиновский провёл 44 матча за итальянский клуб, в них украинец забил девять голов и отдал семь голевых передач.
Одноклубник Миранчука Малиновский опроверг уход из "Аталанты"
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не покинет клуб в это трансферное окно.
Фото: ФК "Аталанта"
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