По информации источника, датчанин близок к уходу из клуба. Конте не считает Эриксена важной фигурой в том футболе, что он прививает команде. По мнению итальянского специалиста, хавбек недостаточно работает в тех фазах игры, когда команда не владеет мячом.
Руководство "Интера" готово выслушать предложения по Эриксену. Однако сообщается, что пока никто не связывался с итальянским клубом по поводу трансфера хавбека.
Напомним, что ранее появилась информация об интересе "Зенита" к полузащитнику миланского клуба, однако позже итальянский журналист Николо Скира опроверг эту новость.
В минувшем сезоне Серии А Эриксен принял участие в 17 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Calciomercato.com
Конте намерен продать Эриксена, но у "Интера" нет предложений
Главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на полузащитника Кристиана Эриксена.
Фото: ФК "Интер"
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