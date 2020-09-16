"Разговаривать о переходе Алексея начали в январе. Встречались с разными клубами, но на тот момент среди них не было "Аталанты". Что касается "Ювентуса", то да, туринцы были заинтересованы в Алексее после игр в Лиге чемпионов, но как раз после этого и другие клубы начали спрашивать о нем. После матчей с "Ювентусом" все тренеры Серии А были поражены его игрой. Но именно тренер "Аталанты" Гасперини действительно захотел Алексея в свою команду. Мы в том числе работали над такими вариантами, как "Интер" и "Милан", - заявил агент в интервью Sport24.
Напомним, что 4 сентября "Аталанта" официально объявила о переходе Алексея Миранчука из "Локомотива". Хавбек является воспитанником "железнодорожников". За основную команду "красно-зеленых" 24-летний футболист провел 178 матчей и забил 32 гола. Переход Миранчука обошелся "Аталанте" в 14,5 млн евро. Контракт полузащитника с итальянским клубом был подписан по схеме "4+1".
Агент - о Миранчуке: после матчей с "Ювентусом" все тренеры Серии А были поражены его игрой
Футбольный агент Валерио Джуффриде, работавший посредником при переходе полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту", рассказал подробности трансфера.
Фото: ФК "Аталанта"
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