Бывший игрок "Локомотива" Жоау Мариу интересен "Бетису" и "Галатасараю"
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу попал в сферу интересов двух клубов.
27-летний португалец интересен "Бетису" и "Галатасараю", сообщает итальянский журналист Николо Скира.
В прошлом сезоне Жоау Мариу на правах аренды выступал за "Локомотив", за который провел 18 матчей и забил 1 мяч.
Бывший игрок "Локомотива" Жоау Мариу интересен "Бетису" и "Галатасараю"
Фото: © РИА Новости
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