Как сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго, Боккетти в ближайшее время станет игроком "Пескары", которая выступает в Серии В.
Напомним, что 33-летний Боккетти перешел в "Спартак" из "Рубина" зимой 2013 года. Всего за красно-белых итальянец провел 115 матчей и забил 5 мячей.
Летом 2019 года покинул "Спартак" и перешел в "Верону".
Бывший игрок "Спартака" Боккетти продолжит карьеру в Серии В
Защитник "Вероны" Сальваторе Боккетти близок к смене клуба.
Фото: "Бизнес Online"
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