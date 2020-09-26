Тренер "Аталанты": буду чаще менять состав. Нужно постараться привлечь новые лица как можно скорее

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после победы в матче 2-го тура Серии А с "Торино" (4:2) рассказал, что планирует проводить ротацию состава.



Фото: ФК "Аталанта"

"Чувствую, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне. У нас появились новые игроки, которые предоставляют нам больше возможностей, больше альтернативных способов игры. Если удастся вернуть Иличичу лучшую форму, мы обязательно сделаем шаг вперёд. В нынешнем сезоне, вероятно, буду чаще менять состав. Нужно постараться привлечь новые лица как можно скорее", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.



Напомним, что за "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В матче с "Торино" хавбек не принял участие, он продолжает восстановление после травмы бедра. Дебют Алексея за "Аталанту" ожидается в октябре.



В следующем туре чемпионата Италии "Аталанта" встретится с "Лацио". Встреча начнется 30 сентября в 21:45 по Москве.





