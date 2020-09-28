"Монца" объявила о переходе Боатенга

Полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в Серии В.

Фото: ФК "Монца"

"Монца" подписала контракт с 33-летним хавбеком на один год с возможностью продления еще на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.



Во второй части прошлого сезона Боатенг провел в аренде в "Бешикташе". Ранее он также выступал за "Барселону", "Милан", дортмундскую "Боруссию", "Тоттенхэм", "Шальке" и "Герту".