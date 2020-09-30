- В начале сезона все думали, что он уже собрал чемоданы, но я сказал, что будет сюрпризом, если он уйдёт. Мы не получили предложений, достойных игрока сборной Аргентины, поэтому вполне естественно, что он продолжит играть за „Удинезе“. Искренне сомневаюсь, что ситуация изменится в ближайшие несколько дней, - цитирует Марино Football Italia.
Президент клуба также подчеркнул, что футболист хочет выступать за "Удинезе".
Агент футболиста сообщал, что "Зенит" предложил за Родриго де Пауля 25 млн евро, но "Удинезе" хочет получить 35 млн евро и это пока единственное препятствие трансфера.
Де Пауль перешел в "Удинезе" из "Валенсии" в 2016 году за 3 млн евро. В прошлом сезоне Серии А полузащитник провел 34 матча и забил 7 мячей.
На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У петербургской команды 20 очков. Столько же у "Спартака".
В "Удинезе" назвали все предложения по Де Паулю недостаточными. Игрока хочет купить "Зенит"
Президент "Удинезе" Пьерпаоло Марино рассказал, что предложения, который поступают в клуб по полузащитнику Родриго Де Паулю, не достойны рассмотрения.
Фото: Getty Images
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