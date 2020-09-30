В "Удинезе" назвали все предложения по Де Паулю недостаточными. Игрока хочет купить "Зенит"

Президент "Удинезе" Пьерпаоло Марино рассказал, что предложения, который поступают в клуб по полузащитнику Родриго Де Паулю, не достойны рассмотрения.

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