Официальный сайт "Дженоа" объявил о подписании нападающего Элдора Шомуродова. 25-летний узбекский форвард заключил с клубом итальянской Серии A контракт сроком действия до лета 2024 года.
С июля 2017 года до момента переезда в Италию Шомуродов выступал за "Ростов". В составе клуба с берегов Дона Элдор провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач, а в сезоне 2019/20 с 11 голами стал лучшим бомбардиром своей команды.
"Дженоа" официально объявил о подписании Шомуродова
Итальянский "Дженоа" официально подтвердил переход узбекского форварда "Ростова" Элдора Шомуродова.
Фото: ФК "Ростов"
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