Антонио Конте является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А

Главный тренер "Интера" Антонио Конте является самым высокооплачиваемым специалистом в чемпионате Италии.

?Gazzetta: Serie A coaches' salaries in the 2020-2021 season: Stefano Pioli earns €2M per season, while the highest paid is Conte of Inter with a 12M€ salary.



(?@da7om_calcio) pic.twitter.com/QUbTEvk6KY — AC Milan Reports (@ACMReports) October 11, 2020

Итальянец зарабатывает в миланском клубе 12 млн евро в год. На втором месте тренер "Ромы" Пауло Фонсека — 2,5 млн евро. Третий — наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини с зарплатой 2,2 млн евро за сезон. Главный тренер действующего чемпиона Италии "Ювентуса" Андреа Пирло получает 1,8 млн евро в год.В нынешнем сезоне Серии А после 3-х туров "Интер" с 7 очками занимает 4 место.Источник: La Gazzetta dello Sport