"Все произошло очень быстро. Позвонил Кахор [Муминов] и сказал: есть вариант с "Дженоа", надо попробовать. Я сразу согласился. У меня с детства мечта: играть в Европе. Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб.
Этим летом были варианты из Испании. В Бельгии был "Генк". До этого, в начале года, был вариант со "Штутгартом", - рассказал Шомуродов в интервью Sport24.
Напомним, что 25-летний узбекский нападающий перешел в "Дженоа" из "Ростова" в октябре этого года. За переход форварда итальянский клуб заплатил 7,5 млн евро. Контракт футболиста с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Шомуродов стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Дженоа". Его зарплата составляет 1,3 млн евро в год.
"Дженоа" после 3-х туров в Серии А с 2-я очками занимает 13 место, имея при этом одну игру в запасе.
Шомуродов: я сразу согласился на вариант с "Дженоа". С детства мечтал играть в Европе
Бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал свой переход в итальянский "Дженоа".
Фото: ФК "Ростов"
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