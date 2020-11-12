Нападающий Криштиану Роналду не собирается покидать "Ювентус" ближайшим летом, сообщают испанские СМИ. По данным источника, 35-летний футболист и его семья комфортно чувствуют себя в Турине.
Ранее появлялись сведения о том, что "Манчестер Юнайтед" предложил Криштиану Роналду вернуться в клуб в следующем сезоне. Эту информацию иронично прокомментировал капитан "Уотфорда" Трой Дини, предложивший Роналду переходить сразу в "Вулверхэмптон", имеющий в составе большое количество игроков из Португалии.
Срок контракта Криштиану в "Ювентусе" истекает летом 2022 года.
Источник: AS
Источник: Роналду не планирует уходить из "Ювентуса" до конца контракта
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается играть за "старую синьору" до истечения текущего соглашения.
Фото: Getty Images
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