39-летний шведский футболист на 79-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за травмы. Первоначальный осмотр выявил у Златана проблему с мышцами левого бедра.
По информации источника, 23 ноября Ибрагимович пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановление. По предварительным данным, он пропустит от 3 до 4 недель.
В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 1 ассист.
Источник: Sky Sport Italia
Ибрагимович может пропустить до месяца из-за травмы
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 8-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (3:1).
Фото: ФК "Милан"
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