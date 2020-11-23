Ибрагимович может пропустить до месяца из-за травмы

Форвард " Милана " Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 8-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (3:1).

Фото: ФК "Милан"

39-летний шведский футболист на 79-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за травмы. Первоначальный осмотр выявил у Златана проблему с мышцами левого бедра.



По информации источника, 23 ноября Ибрагимович пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановление. По предварительным данным, он пропустит от 3 до 4 недель.



В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 1 ассист.



Источник: Sky Sport Italia