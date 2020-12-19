Пирло - о матче с "Пармой": на поле был тот самый "Ювентус", о котором я мечтал

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал крупную победу своей команды над "Пармой" (4:0) в 13-м туре Серии А.

Фото: ФК "Ювентус"