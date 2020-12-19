Пирло - о матче с "Пармой": на поле был тот самый "Ювентус", о котором я мечтал

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал крупную победу своей команды над "Пармой" (4:0) в 13-м туре Серии А.
Фото: ФК "Ювентус"
"Сегодня я увидел на поле тот самый "Ювентус", о котором мечтал. Мы постепенно добиваемся того, чего хотим, не только я, но и игроки. Мне особенно нравится наш высокий прессинг, когда мяч у соперника, мы в состоянии его быстро вернуть, что позволяет нам контролировать игру. Этот дух проникает в ребят, и мы становимся лучше от матча к матчу", - сказал Пирло на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что во встрече с "Пармой" форвард туринской команды Криштиану Роналду оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Италии. Также по голу забили Деян Кулусевски и Альваро Мората.

"Ювентус" после 13-и туров занимает 3-е место в Серии А, набрав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата "Милан" с 28-ю баллами. Отметим, что команда Пьоли Стефано имеет на одну игру меньше, чем "Ювентус".

Источник: Football Italia

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Ювентус Парма Пирло
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Нобоа: у Кокорина не получается хорошо играть в "Спартаке" из-за травмы
67 мигрантов погибло в Катаре при строительстве объектов ЧМ-2022
Месси вышел на 2-е место по нереализованным пенальти в чемпионате Испании
Артета прокомментировал информацию о возможной отставке из "Арсенала"
"Интер" интересуется защитником "Арсенала"
Источник: "Зенит" выплатит "Гамбургу" за Сантоса 500 тысяч евро за каждое чемпионство до 2024 года 7
Широков: у "Локо" полный провал. Если Кикнадзе все, то Семин возвращается 1
Стадион "Унико де Ла-Плата" в Аргентине переименуют в честь Марадоны
Бос: "Байер" не заслужил поражения от "Баварии"
Голкипер "МЮ" может перейти в клуб Бекхэма
Рэшфорд: этот состав "МЮ" способен брать большие трофеи
Это’О - о возможном предложении контракта из России: это уже не доставляет мне радости
"ПСЖ" готов расстаться с Паредесом и Дракслером ради улучшения контракта Мбаппе
Пирло - о матче с "Пармой": на поле был тот самый "Ювентус", о котором я мечтал
Сборная России поздравила защитника ЦСКА Фернандеса со свадьбой (фото) 4
Криштиану Роналду оформил дубль в ворота "Пармы" и возглавил гонку бомбардиров Серии А
Анчелотти - о матче с "Арсеналом": наша лучшая игра в нынешнем сезоне
Артета - об игре с "Эвертоном": "Арсенал" доминировал в матче, но нам не повезло
Сын Лилиана Тюрама был удален за плевок в соперника 2
У лондонского "Арсенала" худший результат после 14 туров за 46 лет 3
"Это читала вся страна, на кону имидж РФС". Созин — о высказывании Юрана про возраст Урунова 15
"Бавария" на последней минуте вырвала победу у "Байера" и захватила лидерство в Бундеслиге
"Эвертон" обыграл "Арсенал" и поднялся на 2-е место в АПЛ 2
Неймар снялся в рекламе для производителя натурального нижнего белья (фото) 3
"Аталанта" зимой продаст одного из своих лидеров
Куман подвел итоги ничейного матча с "Валенсией"
Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
Обамеянг пропустил матч с "Эвертоном" из-за повреждения
Гвардиола: победа над "Саутгемптоном" воодушевит команду перед "Арсеналом"
Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб 4
Все новости
-