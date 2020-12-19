"Сегодня я увидел на поле тот самый "Ювентус", о котором мечтал. Мы постепенно добиваемся того, чего хотим, не только я, но и игроки. Мне особенно нравится наш высокий прессинг, когда мяч у соперника, мы в состоянии его быстро вернуть, что позволяет нам контролировать игру. Этот дух проникает в ребят, и мы становимся лучше от матча к матчу", - сказал Пирло на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что во встрече с "Пармой" форвард туринской команды Криштиану Роналду оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Италии. Также по голу забили Деян Кулусевски и Альваро Мората.
"Ювентус" после 13-и туров занимает 3-е место в Серии А, набрав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата "Милан" с 28-ю баллами. Отметим, что команда Пьоли Стефано имеет на одну игру меньше, чем "Ювентус".
Источник: Football Italia
Пирло - о матче с "Пармой": на поле был тот самый "Ювентус", о котором я мечтал
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал крупную победу своей команды над "Пармой" (4:0) в 13-м туре Серии А.
Фото: ФК "Ювентус"
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