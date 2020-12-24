"Призрак на поле". Итальянские СМИ раскритиковали игру Алексея Миранчука

La Gazzetta dello Sport во второй раз признала полузащитника Алексея Миранчука худшим в составе "Аталанты".

Фото: La Gazzetta dello Sport

За матч 14-го тура Серии А с "Болоньей" (2:2) итальянское издание поставило россиянину, который вышел на замену сразу после перерыва, оценку 5,0, прокомментировав его игру фразой: "Призрак на поле".



Аналогичную оценку Миранчук получил после матча 12-го тура с "Ювентусом" (1:1), но тогда Алексей появился на поле на 71-й минуте.