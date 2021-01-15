Директор "Аталанты": это нормально, что Миранчук играет так мало

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии с "Кальяри" (3:1) и объяснил малое количество игрового времени россиянина.

Фото: ФК "Аталанта"