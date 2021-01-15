Сартори отметил, что в клубе остались довольны выступлением Миранчука во встрече с "Кальяри". По его словам, Алексей провёл хороший матч и забил классный гол.
"Что касается игрового времени Миранчука, я понимаю вопросы со стороны российских болельщиков и экспертов. Однако абсолютно нормально, что Алексей так мало играет.
Дело в том, что ему, как и любому другому футболисту, требуется время на адаптацию. Она может занять от четырёх до восьми месяцев. Не стоит забывать, что в конкурентах у Миранчука такие звездные игроки, как Иличич и Сапата", - приводит слова спортивного директора "Аталанты" Metaratings.ru.
Напомним, что Миранчук перешел в клуб из Бергамо 4 сентября 2020 года. Ранее хавбек выступал за московский "Локомотив". Трансфер Алексея обошелся "Аталанте" в 14,5 млн евро.
В нынешнем сезоне в составе итальянского клуба Миранчук принял участие в 11-и матчах. В каждом турнире, в котором россиянин выходил на поле, он отличался забитым мячом в дебютной встрече - в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии.
Директор "Аталанты": это нормально, что Миранчук играет так мало
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии с "Кальяри" (3:1) и объяснил малое количество игрового времени россиянина.
Фото: ФК "Аталанта"
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