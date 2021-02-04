Как сообщает источник, специалист считает, что физическая форма 29-летнего форварда не позволит ему даже выйти на замену в этой встрече.
Других причин отсутствия Кокорина в заявке команды нет, так как недавно он получил рабочую визу, позволяющая ему участвовать в матчах.
Матч "Фиорентина" — "Интер" состоится завтра. Начало: 22:45 мск.
Источник: "РБ-Спорт".
Наставник "Фиорентины" недоволен физическим состоянием Кокорина. Игрок может не сыграть с "Интером"
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли может не включить нападающего Александра Кокорина в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии с "Интером".
Фото: ФК "Фиорентина"
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