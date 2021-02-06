- Бывает, конечно, когда выходят на 20 минут и показывают класс, но не все же. Так что ничего страшного, критиковать тут не за что. То, что его выпустили в этой игре связано с тем, что команде нужно подниматься, они не совсем в хорошем положении, им срочно нужен был нападающий. Так что Сашу стараются как можно быстрее адаптировать. В общем, он правильно сделал, что уехал. Посмотрит, как все это выглядит наяву и попробует свои силы в Италии, - передает слова Мостового Sport24.
29-летний нападающий Александр Кокорин перешел в итальянскую "Фиорентину" из московского "Спартака" 27 января 2021 года. Сумма трансферной компенсации составила 4 с половиной миллиона евро. 5 февраля 2021 года Кокорин дебютировал за свой новый клуб, выйдя на замену в матче 21 тура Серии A против "Интера" на 74 минуте встречи и результативными действиями не отметился. "Фиалки" уступили "Интеру" со счетом 0:2 и с 22 очками в 21 матче занимают 12 строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч "Фиорентина" проведет 14 февраля на выезде против "Сампдории".
Мостовой: Кокорин правильно сделал, что уехал. Посмотрит, как это выглядит наяву
Экс-полузащитник португальской "Бенфики" и испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал дебютный матч нападающего Александра Кокорина за итальянскую "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
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