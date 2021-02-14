Быстров заявил, что если тренер будет доверять Миранчуку, он может стать игроком стартового состава в текущем сезоне.
"Конечно, проще играть, когда ты ведешь за собой команду, ему удавалось это в "Локомотиве". Он брал мяч и бил штрафные. А в "Аталанте" есть другие люди. Для этого и существуют тренировки, где надо показывать себя. Уход Гомеса? В "Аталанте" сейчас слишком большая конкуренция. Если тренер будет ему доверять, он может стать игроком основы в нынешнем сезоне", - сказал Быстров.
Отметим, что накануне Миранчук помог "Аталанте" победить "Кальяри" в матче 22-го тура Серии А (1:0). Российский полузащитник отдал голевую передачу на форварда Луиса Муриэля.
В текущем розыгрыше Серии А Миранчук провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Быстров: Миранчук может стать игроком основы "Аталанты" в этом сезоне
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: "Аталанта"
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