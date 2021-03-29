Стали известны имена трех тренеров, которые могут возглавить "Наполи"

Источник сообщает, что руководство "Наполи" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Наполи"
Первым в списке является Маурицио Сарри, который уже возглавлял клуб из Неаполя с 2015 по 2018 год. Другим вариантом для голубых является тренер "Лацио" Симоне Индзаги. Оба специалиста рассмотрят предложение "Наполи" только в случае, если команда закончит сезон в зоне лиги чемпионов

Третьим кандидатом на замену Гаттузо называют Паулу Фонсека, возглавляющего "Рому".

По итогам 27 туров "Наполи" занимает пятую строчку, отставая от лидирующего "Интера" на 12 очков. Контракт Дженнаро Гаттузо с адзурри истекает в конце сезона. Бывший игрок "Милана" может продолжить тренерскую карьеру в "Фиорентине".

Источник: Football Italia.

"Фиорентина" намерена пригласить Гаттузо на пост главного тренера

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Теги: Наполи Гаттузо Сарри Фонсека Индзаги
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