"Интер" победил "Болонью" и ушел в отрыв

Миланский "Интер" одержал минимальную победу над "Болоньей" в матче 29-го тура Серии А.

Фото: ФК "Интер"

Единственные гол во встрече 29-го тура чемпионата Итаии забил бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку. Первый удар форварда вратарь "Болоньи" Фередико Равалья смог отразить, однако Лукаку смог добить мяч в сетку ворот.



Благодаря этой победе "Интер", лидирующий в Серии А, увеличил отрыв от второго места до восьми очков.



Чемпионат Италии, 29-й тур



"Интер" 1:0 "Болонья"



Голы: Лукаку, 31



"Болонья": Равалья, Дейкс, Сумаоро, Ларанжера, Томиясу (Де Сильвестри, 34), Домингес (Сванберг, 69), Схаутен, Сориано, Сансоне (Виньято, 69), Ольсен, Барроу



"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Янг (Дармиан, 71), Хакими, Раноккия, Бастони, Эриксен (Гальярдини, 61), Брозович, Барелла, Мартинес (Санчес, 71), Лукаку



Предупреждения: Сумаоро, 31, Раноккия, 53, Де Сильвестри, 61