"Интер" собирается продлить контракт с Конте

Руководство "Интера" хочет продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте.

Фото: ФК "Интер"

Действующее соглашение с итальянским специалистом рассчитано до лета 2022 года, но нерадзурри собираются его переподписать на более долгий срок. Источник сообщает, что зарплата Конте вырастет летом до 13,5 млн евро.Помимо тренера боссы миланского клуба рассмотрят будущее 10 футболистов и попытаются подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно.По итогам 29 туром "Интер" лидирует в Серии А, имея отрыв в восемь очков от второго места. Следующую игру неразрурри проведут 7 апреля. Соперником подопечных Конте станет "Сассуоло", идущий на девятой строчке.Источник: Football Italia.