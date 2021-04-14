"Аталанта" в этом сезоне играет очень хорошо. Гасперини отлично делает свою работу. Что касается Миранчука, то он хорошо вливается в команду. Я сужу это по тому, что он уже успел забить несколько голов. Думаю, он будет только улучшать свои навыки в будущем", - сказал Фигу.
Полузащитник Алексей Миранчук пополнил состав "Аталанты" осенью прошлого года. В текущем сезоне он провел за итальянский клуб 20 матчей в Серии А, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Также у него 2 игры в Кубке Италии, в которых он отметился двумя забитыми мячами. В трех матчах Лиги чемпионов за "Аталанту" у Миранчука один забитый гол.
"Аталанта" занимает четвертое место в таблице Серии А, набрав в 30-ти матчах 61 очко. 18 апреля команда Гасперини проведет матч против "Ювентуса". Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.
Источник: Sport24
Фигу: Миранчук хорошо вливается в "Аталанту". Думаю, он будет только улучшать свои качества
Бывший португальский футболист Луиш Фигу высказался о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Getty Images"
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