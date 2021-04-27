Как сообщает источник, агент Мино Райола, который представляет интересы армянского футболиста, провел встречу со спортивным директором "Ювентуса". "Старая синьора" проявила интерес к игроку и сообщила свое предложение. Отмечается, что Мхитарян должен дать ответ в ближайшее время. Агент полузащитника ведет также переговоры и с "Ромой", которая заинтересована в продолжении сотрудничества с Мхитаряном. Сам 32-летний хавбек склоняется к тому, чтобы остаться в столичной команде.
Генрих Мхитарян перешел в состав "Ромы" в 2019 году на правах аренды из лондонского "Арсенала", а через год он подписал полноценный контракт, который истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Мхитарян провел в составе "Ромы" 29 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Всего за римский клуб он сыграл 66 матчей, забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач.
"Рома" располагается на 7-м месте в таблице Серии А, имея в активе 55 очков.
Источник: РБК-Спорт
Мхитарян может продолжить карьеру в "Ювентусе"
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может перейти в туринский "Ювентус".
Фото: "Getty Images"
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