При этом пока неизвестно, станет ли дожидаться клуб окончания сезона. Вполне возможен вариант, при которых Пирло покинет команду за три тура до окончания сезона. В следующем матче Серии А с "Сассуоло" командой тогда будет руководить Игор Тудор, он является помощником Пирло.
Накануне "Ювентус" в матче 34-го тура Серии А на своём поле уступил "Милану" со счётом 0:3. Теперь команда из Турина осложнила задачу выхода в Лигу чемпионов. Сам Пирло сразу заявил, что не планирует уходить в отставку, но, как утверждает La Stampa, решение уже принято.
Итальяснкие СМИ: в "Ювентусе" приняли решение об увольнении Пирло
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло будет уволен. Решение о расставании с тренером уже принято.
Фото: BBC
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