Источник сообщает, что "грифоны" не только не заинтересованы в продаже форварда, но и находятся в поиске игрока в пару к 26-летнему уроженцу Узбекистана.
Ранее в СМИ назывались команды, готовые укрепить свой состав Шомуродовым. Интерес проявляли "Рома", "Интер" и "Ювентус".
Тем не менее узбекский форвард намерен продолжить карьеру в "Дженоа".
Отметим, что игрок перешёл в Серию A в октябре прошлого года из "Ростова". За донскую команду Шомуродов провёл в РПЛ 80 матчей, в которых записал на свой счёт 26 результативных действий по системе "гол+пас" (16+10).
В прошедшем сезоне в Серии A он сыграл за "Дженоа" 31 матч, в которых забил 8 мячей и сделал голевую передачу.
Источник: "Матч ТВ".
Наставник "Дженоа" отказался отпускать Шомуродова в "Ювентус"
Главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини наложил запрет на трансфер нападающего Элдора Шомуродова.
Фото: ФК "Ростов"
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