"Это хорошая новость. Такие истории показывают, что в футболе возможно все при профессиональном отношении к делу. Переход Шомуродова в "Рому" повышает имидж РПЛ - все помнят, что не так давно он играл за "Ростов" под руководством Карпина", - приводит слова Семина Sport24.
Напомним, нападающий Эльдор Шомуродов перешел из "Дженоа" в состав "Ромы". Узбекский футболист заключил с римским клубом контракт до 30 июня 2026 года. "Рома" заплатила за форварда 17,5 млн евро. Выступать за новый клуб Шомуродов будет под 14-м номером.
Эльдор Шомуродов в октябре 2020 года за 7,5 млн евро перешел из "Ростова" в "Дженоа". В минувшем сезоне Серии А 26-летний футболист провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
Официально: Шомуродов перешел в "Рому"
Шомуродов высказался о своем переходе в "Рому"
Семин: переход Шомуродова в "Рому" повышает имидж РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о переходе Элдора Шомуродова из "Дженоа" в "Рому".
Фото: РИА Новости
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