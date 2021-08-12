Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига конференций УЕФА

Рубин
0 - 1
РакувЗавершен
Партизан
22:00
СочиНе начат
П1 1.97X 3.2П2 4.1

Агент Инсинье подтвердил интерес "Зенита" к игроку

Винченцо Писакане, агент форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье, прокомментировал информацию касательно возможного перехода игрока в "Зенит".
Фото: "Getty Images"
Ранее журналист Sky Sport Лука Маркетти сообщил, что интерес к Инсинье проявляют "Эвертон", "Интер" и "Зенит". "Наполи" готов продать игрока за 25 млн евро.

"Зенит" не обращался ко мне лично по поводу трансфера Лоренцо, но у них был контакт с "Наполи". Это очень сложно осуществить. Инсинье хотят многие клубы", - цитирует Писакане Sport24.

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье в минувшем сезоне Серии А провел за клуб 35 матчей, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Всего за неаполитанский клуб 30-летний футболист сыграл в 397 матчах, забив 109 мячей. Контракт Инсинье с "Наполи" рассчитан до конца июня следующего года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 48 млн евро.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Инсинье Наполи Зенит Серия А Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Карпин рассказал, участвовал ли он в выборе кандидатуры Семина на пост главного тренера "Ростова"
Агент Инсинье подтвердил интерес "Зенита" к игроку 1
"Рубин" в меньшинстве уступил "Ракуву" в ответном матче и вылетел из Лиги конференций 57
Гендиректор "Спартака" Мележиков подтвердил продление контракта с Соболевым 2
"Партизан" - "Сочи": стартовые составы команд на матч квалификации Лиги конференций 9
РФС объявил о замене судей на матчи "Спартака" и ЦСКА 1
Карпин: сборная отличается от клуба тем, что в ней просто нет времени для тренировок
Нобоа - о новом контракте с "Сочи": разговор длился три минуты 1
"Челси" объявил о возвращении Лукаку
Источник: Александр Соболев продлил контракт со "Спартаком" 11
Артета высказался о деятельности "Арсенала" на трансферном рынке
Тебас: уход Месси - это болезненно. Но без него Ла Лига не стоит меньше 2
Карпин объяснил, почему решил прервать совмещение постов главного тренера в "Ростове" и сборной России
Нобоа поделился ожиданиями от матча "Партизан" - "Сочи"
Президент "ПСЖ" - о переходе Месси: если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 27
Губерниев: Жиго пусть натурализовывают. Прекрасно, будет не Жиго, а Жеглов 7
Кавазашвили: Федун не справляется с управлением "Спартаком". Это очень опасно 9
Главный арбитр матча "Рубин" - "Ахмат" Павел Кукуян дисквалифицирован на два матча 2
"Манчестер Сити" собирается предложить "Тоттенхэму" 150 млн евро за Кейна
Ветераны "Спартака" жестко раскритиковали Федуна и Салихову в открытом письме Алекперову 26
Футболисты "Бранна" устроили пьяную оргию на домашнем стадионе клуба 7
"Рубин" объявил стартовый состав на матч Лиги конференций с "Ракувом" 2
Ковач: Головин находится в хорошей форме и будет доступен на матч с "Лорьяном"
Агент Рами: сейчас мы открыты для предложений, ждем вариантов из России 3
Опубликовано расписание трансляций матчей четвертого тура РПЛ 3
Мостовой: мне совершенно не нравится идея натурализации Жиго 7
Источник: Гайч может вернуться в Серию А. Форвардом ЦСКА интересуется "Дженоа" 3
"Локомотив" - "Зенит": Светлаков и Шац будут болеть за любимые команды в прямом эфире 6
"Добро пожаловать в Париж, Лео". Мбаппе поприветствовал Месси в "ПСЖ" (фото) 1
Все новости
-