Ранее журналист Sky Sport Лука Маркетти сообщил, что интерес к Инсинье проявляют "Эвертон", "Интер" и "Зенит". "Наполи" готов продать игрока за 25 млн евро.
"Зенит" не обращался ко мне лично по поводу трансфера Лоренцо, но у них был контакт с "Наполи". Это очень сложно осуществить. Инсинье хотят многие клубы", - цитирует Писакане Sport24.
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье в минувшем сезоне Серии А провел за клуб 35 матчей, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Всего за неаполитанский клуб 30-летний футболист сыграл в 397 матчах, забив 109 мячей. Контракт Инсинье с "Наполи" рассчитан до конца июня следующего года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 48 млн евро.
Агент Инсинье подтвердил интерес "Зенита" к игроку
Винченцо Писакане, агент форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье, прокомментировал информацию касательно возможного перехода игрока в "Зенит".
Фото: "Getty Images"
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