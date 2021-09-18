— Какая ему разница играет он или нет. Главное, что платят. Возраст уже такой у Кокорина, когда не до жиру. Это безвыходная для "Фиоринтины" ситуация, — рассказал Червиченко в интервью "СЭ".
Сегодня, 18 сентября, Кокорин появился на поле в матче 4-го тура Серии А против "Дженоа" (2:1) на 81-й минуте. На 85-й минуте нападающий получил желтую карточку за грубый стык. Эпизод просматривали на тему возможного удаления. Это появление стало для российского форварда первым в этом сезоне.
"Фиорентина" обыграла "Дженоа". Кокорин появился на 81 минуте и чуть не удалился на 85-й
Червиченко: Кокорину нет разницы, играет он или нет. Главное, что платят
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Фиорентина"