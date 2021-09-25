"Тренер Винченцо Итальяно пытается встроить Кокорина в свои схемы, сделать все, чтобы оправдать инвестицию в его трансфер, но очевидно, что клуб делает в атаке ставку на Влаховича, а все остальные нападающие лишь подменяют его. В этом статусе Кокорин подходит "Фиорентине". Он безропотно принял статус вспомогательного игрока и не требует места в старте", - приводит слова Великих "Матч ТВ".
В "Фиорентину" российский нападающий Александр Кокорин перешел в январе 2021 года за 4,5 млн евро из московского "Спартака". Контракт с Кокориным рассчитан до 30 июня 2024 года. За итальянский клуб в прошлом сезоне россиянин провел 4 матча и отметился одной желтой карточкой. В текущем сезоне россиянин сыграл в двух матча чемпионата Италии, в общей сложности Кокорин провел на поле 15 минут, получив одну желтую карточку.
Завтра, 26 сентября, "фиалки" в гостях сыграют против "Удинезе". Матч начнется в 16:00 мск.
Скаут Серии А: Кокорин безропотно принял статус запасного игрока
Скаут Серии А Алекс Великих высказался о перспективах российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в итальянском клубе.
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