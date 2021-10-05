Напомним, ранее СМИ сообщили, что Миранчук может покинуть "Аталанту" предстоящей зимой из-за недостатка в игровой практике.
Сартори заявил, что данные прессы не соответствуют действительности.
"Это неправда. Нам трудно комментировать такие слухи, когда нет никакой конкретики. На данный момент Алексей - игрок "Аталанты", - заявил спортивный директор итальянского клуба.
Источник: Eurostavka
Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Аталанты"
В "Аталанте" прокомментировали данные о возможном уходе Миранчука из клуба
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из клуба.
Фото: "Аталанта"