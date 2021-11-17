"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда", - сказал спортивный директор клуба Даниэле Праде в интервью Sport24.
В сезоне 2021/2022 Кокорин принял участие в 3 играх за "Фиорентину", в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Напомним, вчера издание Corriere Fiorentino сообщало, что "фиалки" могут расторгнуть контракт с нападающим.
В Италии сообщили, что "Фиорентина" может расторгнуть контракт с Кокориным
В "Фиорентине" отвергли возможность расторжения контракта с Кокориным
Спортивный директор "Фиорентины" заявил, что клуб не собирается расторгать контракт с российским нападающим Кокориным.
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