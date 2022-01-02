Алиссон, Фирмино и Матип пропускают матч с "Челси" из-за ковида

Несколько футболистов "Ливерпуля" заразились коронавирусом.

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Футболисты не смогли выйти на поле в матче 21-го тура АПЛ против "Челси". Выяснилось, что все они сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, поэтому в матче с лондонцами ими руководит его помощник Пеп Линдерс.



После 19 матчей "Ливерпуль" идет 3-м, уступая сегодняшнему сопернику 1 очко, но при этом у команды Юргена Клоппа есть еще матч в запасе.