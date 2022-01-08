"Это как "Золотая малина" в кино. Мы можем поздравить с этим достижением Александра Кокорина. Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Это тоже победа! Он легенда "Фиорентины" и человек, который выиграл еще один приз", - цитирует Губерниева "СЭ".
Сегодня стало известно, что Кокорин стал лауреатом в номинации Jolly ("шут" или "посмешище") премии "Золотая урна", вручаемой худшим игрокам календарного года в Италии. Россиянин обошел в голосовании Адриена Рабьо из "Ювентуса" и "Сими" из Салернитаны, набрав 53.21% голосов.
В текущем сезоне Кокорин сыграл в 4-х матчах "Фиорентины" в Серии А и не отличался результативными действиями.
Губерниев - о победе Кокорина в номинации "Золотой урны": можем поздравить его. Это как "Золотая малина" в кино
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в номинации "посмешище года".
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