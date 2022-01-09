"Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чем, это становится решающим фактором. Если бы у Александра было желание, он при своем уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола", - цитирует Юрана RT.
Накануне стало известно, что Кокорин выиграл в одной из номинаций "Золотой урны" - премии, вручаемой худшим игрокам Серии А. Он стал лучшим в категории "Jolly" [шут].
Напомним, Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 из "Спартака" за 4,5 млн евро, подписав с "фиалками" контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 4 матча в Серии А, а также сыграл в 1 матче Кубка Италии, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 9 матчах.
Россиянин вошел в заявку "фиалок" на ближайший матч Серии А против "Торино". Эта игра пройдет завтра, 10 января.
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на игру с "Торино"
Юран - о Кокорине: он больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран поделился мнением о будущем форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
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